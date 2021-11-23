Rize'de şaşırtan tabela: 'Mahallenin devamı'

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Çiftekavak mahallesine, mahalle sakinlerinin yeni yapılan yolu kullanması ve karışıklığın önlenmesi için "Mahalleni devamı" yazılı bir tabela asıldı. Tabela vatandaşların yeni yoldan gitmelerini sağladı.

Haberler - İHA 23.11.2021 - 09:50

Rize'de şaşırtan tabela: 'Mahallenin devamı'

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’de mahalle sakinlerinin ısrarı üzerine yola asılan ‘Mahallenin devamı’ tabelası görenleri güldürüyor.

Tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanan Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde alternatif bir yol yapıldı.

Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı.

Mahallenin muhtarı Varol Akay, çözümü yolun kenarına “Mahallenin devamı” yazılı bir tabela asarak bulduklarını belirtti.

Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan muhtarı Akay, yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yola girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için tabela asma ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Akay, "Vatandaşlar hep eski yoldan gidiyordu, sıkıntı yaşıyordu. Bizde tabela asmaya karar verdik. Tabelayı astıktan sonra biraz rahatladık. Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar biriktiği için çok yoğunluk oluyordu” dedi.

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