Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü

Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de, Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden dolayısıyla Salarha Deresi'nin debisi yükseldi.

Suyun etkisiyle altı boşalan -Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında şans eseri kara yolunda kaza yaşanmadı.

Jandarma ekipleri Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü - 1

Ulaşım yol işaretleme çalışmasının ardından karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, yol yapım çalışmasının yağışların ardından başlayacağını kaydetti.

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