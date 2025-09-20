Rize'de şiddetli yağış: Sel, su baskını ve heyelan

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

Özellikle Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış ve su baskınlarına yol açtı.

Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.

Rize'de şiddetli yağış: Sel, su baskını ve heyelan - 1 Ardeşen ilçesinin Tunca beldesi selden en fazla etkilenen yerler arasında

Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, ve ihbarlarına müdahale etti.

Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restorant tamamen su altında kaldı.

