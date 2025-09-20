Rize'de şiddetli yağış: Sel, su baskını ve heyelan

Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.

Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.



Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restorant tamamen su altında kaldı.