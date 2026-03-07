Rize'de soba faciası. Bir kişi öldü, eşi tedavi altında
07.03.2026 11:35
Bir kişinin öldüğü olayda bir kişi de hastaneye kaldırıldı.
Rize'nin İyidere ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi tedavi altına alındı.
Rize'nin İyidere ilçesinde bir kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Fatma B. çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüseyin B. hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.