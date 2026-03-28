Rize'de TIR dorsesinde 57 göçmen yakalandı
28.03.2026 21:20
Anadolu Ajansı
Rize TIR dorsesindeki kaçak göçmenler yakalandı.
Rize'de polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Gürcistan plakalı bir TIR'ı durdurdu.
Yapılan kontrollerde TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen bulundu.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenlere idari işlem yapılırken, gözaltına alınan TIR sürücüsü G.B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.