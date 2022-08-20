Rize’de tur minibüsü devrildi: 24 yaralı

Rize'de tur minibüsü devrildi.



Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu turistleri taşıyan minibüs toprak duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerine devrildi.



Devrilmenin etkisi ile 23 yabancı uyruklu turist yaralanırken, tur minibüsünün şoförü araçta sıkıştı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede ki hastanelere nakledildi.

Aracın yalpalanarak seyrettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu” dedi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.