Rize’de tur minibüsü devrildi: 25 yaralı

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücü D.Ş'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.



Yaralanan 3'ü ağır 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

MİDİBÜS, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPARAK DURDU

Midibüsün devrilmesine şahit olan Nazım Kutlu, AA muhabirine, kaza anını anlattı.



Kutlu, bahçesinde çay topladığı sırada yolun üst kısmından aşağıya doğru midibüsün süratle geldiğini gördüğünü söyledi.



Elektrik direğine ve duvara çarptıktan sonra devrilen midibüsün bir süre sürüklenerek kendisine ait park halindeki kamyonete çarparak durabildiğini ifade eden Kutlu, 112 Acil Çağrı Merkezine kazayı bildirdikten sonra yaralılara yardıma koştuğunu aktardı.



Kutlu, çevredeki vatandaşlarla birlikte yaralılara yardım ettiklerini, araçta sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkardıklarını, etrafa savrulan çocuklara yardım ettiklerini anlattı.



Ambulans gelene kadar yaralıları kendi araçlarıyla hastaneye ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kutlu, "Arabam orada olmasa belki de aracın evin altındaki kolonlara çarpması ile daha büyük bir facia olabilirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla şimdilik ölen olmaması sevindirici." dedi.



Öte yandan, kaza anında midibüsten düşen bebeğin kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar bir süre çay bahçelerinde arama yaptı.



Bebeğin hastanede olduğu bilgisinin ulaşması üzerine aramalar sonlandırıldı.