Rize'de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 55 tabanca fişeği, 155 bin 740 lira, 32 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik köpeği ve 63 personelin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.