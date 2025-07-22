Rize'de yaylada kar kütlesi çöktü: Bir kişi aranıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Galer Düzü Yaylası'nda bir kişi, üzerine düşen kar yığını altında kaldı.

Rize'de yaylada kar kütlesi çöktü: Bir kişi aranıyor

Yaylaya çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle karla kaplı alanda ilerledi. Bu esnada şahsın üzerine aniden kütlesi çöktü.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

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