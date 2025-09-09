Rize’de yaylalarda dolu yağışı
Rize’de hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile sahil kesiminde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde yer yer dolu yağışı görüldü.
Doğu Karadeniz Yaylaları’nda artık yaz bitip sonbahar etkisini göstermeye başladı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2040 rakımdaki Hazindak Yaylası’nda yaşayan yaylacılar sabaha dolu yağışı ile uyandı.
Yaylalarının beyaza büründüğünü gören yaylacılar dolu yağışından olumsuz etkilenmemek için bir süre evlerinden çıkamadı.
