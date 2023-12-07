Rize'de yılbaşı süslemesi tartışma yarattı

Rize'de bir AVM'nin yılbaşı süslemesi tartışma yarattı.

Yılbaşı yaklaşırken Müftü Mahallesi'ndeki bir AVM dış cephesine hediye paketi şeklinde süsleme yaptı.

Haç işaretine benzetilen ışıklı süsleme, sosyal medyada eleştiri ve tartışmalara neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine AVM yönetimi bir açıklama yaptı. Şeklin haç değil hediye paketi konseptinde olduğu belirtilen açıklamada, "Alışveriş merkezlerinin hediye alma noktası olduğu düşüncesiyle hareket edilerek, kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi henüz tamamlanmış değildir." denildi.

KARALAMA KAMPANYASI

Paylaşın görsellerin gerçeği yansıtmadığı ve karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan çekilerek paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"AVM tamamen yerli ve Rizeli bir ortaklık yapısıyla, önceliği Rize’ye sosyal ve kültürel bir alan oluşturmak için hayata geçirilmiş ve bu yönde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan haberlerin yanıltıcı olması, sadece AVM'yi değil, aynı zamanda Rize'nin ekonomisini ve istihdamını da olumsuz etkilemektedir.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Kuruluşumuzun itibarının doğru bir şekilde korunması için gerekli adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, adımızın yanlış haberlerle anılmasına sebep olanlarla ilgili olarak, bu tür eylemlere karşı her türlü hukuki süreci başlatacağımızı belirtmek isteriz. Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Ancak, bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması için bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz."