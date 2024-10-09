Rize'de yıllık ortalama metrekareye 2 bin 309 kg yağış düştü

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında ve 81 ilin valisinde katılımıyla gerçekleşen İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısında, Rize'de metrekareye ortalama 2 bin 309 kilogram yağışın meydana geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada “Rize, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olup, yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 2 bin 309 kg'dır. Ayrıca 3 bin 600 sürekli akışı olan dere ve yaklaşık 6 bin adet kuru dere havzası bulunmaktadır. Bu doğal yapı, sel, heyelan ve taşkın gibi afetlere karşı bölgeyi hassas hale getirmektedir” ifadelerine yer verildi. Açıklamanında devamında heyelan riskine karşı çeşitli önlemler alındığının altı çizildi.



