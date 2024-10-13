Rize'deki hamburgerci açılışına katılan AK Parti belediye başkanları ve teşkilat üyeleri disipline sevk edildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de, boykot eylemlerine hedef olan Burger King'in şube açılışına katılan partili yerel yöneticilerin disipline sevk edildiğini açıkladı. Burger King isimli işletmenin şube açılışında “Kahrolsun İsrail” sloganı atan bir akademisyen darbedilmişti. Çelik, "Açılışa katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri disipline sevk edildi" dedi. Açılışa katılan AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım." açıklamasıyla kendisini savunmuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de geçtiğimiz günlerde AK Partili belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin de katıldığı Burger King açılışına yönelik açıklama yaptı. Çelik, açılışa katılan AK Partili belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadelerine yer verdi.
TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?
Geçtiğimiz günlerde Rize'de Burger King'in bir şubesinin açılışı yapıldı. Duaların okunduğu törene, AK Partili belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı.
Açılışa, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu katıldı. AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise çelenk gönderdi.
Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.
Açılışa katılan AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam’ın darp edildiğini görmediğini savundu.
Mete, "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var" sözleriyle kendini savundu.
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