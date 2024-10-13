Rize'deki hamburgerci açılışına katılan AK Parti belediye başkanları ve teşkilat üyeleri disipline sevk edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de geçtiğimiz günlerde AK Partili belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin de katıldığı Burger King açılışına yönelik açıklama yaptı. Çelik, açılışa katılan AK Partili belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadelerine yer verdi.