Rize'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Rize'de Arhavi istikametinden Ardeşen'e seyir halindeki Ali Mert M.'nin kullandığı tomruk yüklü TIR, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridinde duran polis memuru Sencer A.'nın kullandığı otomobile yandan çarptı.
Kazada TIR sürücüsü Ali Mert M. ile otomobilin sürücüsü polis memuru Sencer A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan devrilen TIR'ın kasasındaki ağaç parçalarının etrafa saçılması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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