Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'de karın yağmasının ardından beyaza bürünen İkizdere ilçesine bağlı yaylalarda ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.

Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğanın yeşille birleştiği yerlerde en az karlı görüntüler gibi görenleri büyüledi.

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - 1

Karın düşmesiyle yayladakiler de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti.

Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

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