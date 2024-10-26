Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.

Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğanın yeşille birleştiği yerlerde en az karlı görüntüler gibi görenleri büyüledi.