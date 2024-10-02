Rize'ye mevsimin ilk karı düştü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’na, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.
Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.
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