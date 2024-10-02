Rize'ye mevsimin ilk karı düştü

Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’na, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.



Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.