Rize'ye mevsimin ilk karı düştü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Rize'ye mevsimin ilk karı düştü

Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’na, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.

Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.

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