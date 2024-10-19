Rize'yi önce fırtına sonra doldu vurdu

Rize'de çıkan fırtına nedeniyle Çayeli ilçesinde çatılar uçarken Pazar ve Ardeşen ilçeleri açıklarında hortum çıktı. Sonrasında yağan dolu yerini açık havaya bıraktı.

Rize'yi önce fırtına sonra doldu vurdu

Olumsuz hava şartları 'de etkili olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ufak çapta toprak kayması ve heyelanların meydana geldiği Rize'de Ardeşen ilçesi ile Pazar ilçesinde denizde çıktı.

İki ilçeden de rahatlıkla görülebilen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameraları ile kaydedildi.

Çayeli ilçesinde ise etkili olan nedeniyle vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti. İlçede bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Rize'yi önce fırtına sonra doldu vurdu - 1

Fırtınanın ardından şehirde dolu yağışı başladı. Tüm şehri etkisi altına alan dolu yağışı Pazar ilçesinde yağmurla karışık olunca su birikintilerine neden oldu.

Kısa süren dolu yağışı yerini açık havaya bıraktı.

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