'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde: Depremzedelerin bakkal borçlarını kapattı

İstanbul'un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever bu kez Elazığ'da ortaya çıktı. Hayırsever depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı.

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İstanbul'un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ’da ortaya çıktı.

Elazığ’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice depremin ardından depremzedelere vatandaşların yanı sıra birçok kurum ve kuruluş yardımda bulundu.

İstanbul’da birçok kez yaptığı yardımlarla ortaya çıkan ve kendisine 'Robin Hood' denilmesini istenen yardımsever Sürsürü Mahallesi ile başta Kızıltepe köyü olmak üzere birçok köyde, dar gelirli 500 aileye içinde bin TL bulunan zarfları ve gıda kolileri dağıttı.

‘Robin Hood’ olarak anılan hayırsever, mahalle ve köy bakkallarına da giderek, borç defterinde uzun süre borcunu ödeyemeyen kişilerin borçlarını kapattı.

Çocuklara da 200'er TL harçlık dağıtan iş insanı depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybeden Cahide Erdağ'a ayrıca 5 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan aldı.

İş insanının İstanbul’da olduğu gibi çok sayıda kişiyle birlikte dağıtımı yaptığı öğrenildi.

'ZARFIN İÇİNDE PARA VERDİ'

Hayırseverin yardımda bulunduğu Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, "Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ardıç ise "Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim. Ben yaklaşık 27 yıldır burada yaşıyorum" diye konuştu.

'ALLAH ONDAN RAZI OLSUN'

Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, "Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'Borçları ödemek istiyorum' dedi. Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun" dedi.

Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise "Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş" diye konuştu.

VİDEO: ELAZIĞ'DA DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

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