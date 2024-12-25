Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde en son gelişmeler

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olunduğunu vurgulamıştı. İşte, Roblox erişim engelinde en son gelişmeler...



ROBLOX AÇILACAK MI?



Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.



BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.



"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var" diyen Uraloğlu, "Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var. Ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok." diye konuştu.



ROBLOX İTİRAZ ETMİŞTİ



Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.



Roblox'un açıklaması şu şekilde:



"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.



Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.



İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.



Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.



Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."