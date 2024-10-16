Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son gelişmeler

Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcıları arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20'yken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında. Roblox, oyun oynayan kullanıcılar arasında sohbete de olanak sağlarken, kullanıcılar platformda kendi oyun senaryolarını geliştiriyor. İşte, Roblox erişim engelinde son gelişmeler...



ROBLOX KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla Türkiye'de erişime engellenen Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına itiraz edildiğini ve kullanıcıların güvenliği için yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.



Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.



Roblox'un açıklaması şu şekilde:



"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.



Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.



İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.



Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.



Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."



ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN BİTECEK?



Roblox'a geçtiğimiz Ağustos ayının ilk haftasında BTK'nın kararıyla Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, " "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" açıklamasında bulunmuştu.



Erişim engelinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

