Roblox yeniden açılacak mı? Bakan Uraloğlu: Tespit ettiğimiz içerikleri çıkaracaklarını söylüyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi.



Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için çaılması mümkün olacak.” dedi.



DISCORD'UN İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi.



“Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı.” diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:



“Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhattap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatıpız.”

