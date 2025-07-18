Roblox'ta yeni güvenlik önlemleri

Popüler çevrimiçi oyun ve deneyim platformlarından Roblox, 13-17 yaş arası kullanıcılar için yeni bir dizi güvenlik önlemi duyurdu.

Roblox'ta yeni güvenlik önlemleri

Dijital oyun platformları, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Özellikle çocuk oyuncuların korunması amacıyla yaş doğrulama sistemleri yaygınlaşıyor.

İŞTE YENİ ÖNLEMLER

Roblox, yeni güvenlik uygulamaları kapsamında 13 yaş altındaki kullanıcıların oyun platformuna erişimini sınırlandıracak.

Platforma giriş yapmak isteyen oyuncuların kimlik doğrulaması veya yüz taraması ile yaşlarını kanıtlaması gerekecek.

Roblox, kullanıcıların arkadaşlarıyla filtresiz sohbet edebilmesini sağlayan “Güvenilir Bağlantılar” sistemini duyurdu. Bu özellikten yalnızca yaşını 13 ve üzeri olarak doğrulayan kullanıcılar yararlanabilecek.

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