Rock grubu üyelerine dini değerlere hakaretten tutuklama

İstanbul'da bir rock grubunun üyeleri, dini değerlere hakaret iddiasıyla tutuklandı.

Rock grubuna ilişkin soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Grup üyelerinin şarkı sözlerinde ve tasarımlarında dini değerlere hakaret ettikleri iddia edildi.

Rock grubu üyesi beş kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç., adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık sorgusunda şüpheliler, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadığını, yalnızca müzisyenlik yaptıklarını söyledi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen beş kişinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanmasına karar verildi.