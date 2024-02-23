Rock müzik efsanesi Apocalyptica İstanbul'a geliyor

Müzikal kariyerinde kendi tarzını yaratmış, rock müziğin efsanelerinden olan Apocalyptica, eylül ayında PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024 kapsamında İstanbul'da konser verecek.

Dünyaca ünlü grup, 1996'da 'Plays Metallica By Four Cellos' albümünün çıkışından bu yana klasik eğitim almış bir grup çellistin metal müziğe olan hayranlıklarıyla, klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirmesiyle ortaya çıktı.

Efsane grup Apocalyptica, 19 Eylül Perşembe akşamı 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde %100 Müzik'in katkılarıyla konser verecek.