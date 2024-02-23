Rock müzik efsanesi Apocalyptica İstanbul'a geliyor

Klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek kendi tarzlarını yaratan rock müziğin efsane gruplarından Apocalyptica, 19 Eylül’de Türkiye'de konser verecek.

Rock müzik efsanesi Apocalyptica İstanbul'a geliyor

Müzikal kariyerinde kendi tarzını yaratmış, rock müziğin efsanelerinden olan Apocalyptica, eylül ayında PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024 kapsamında İstanbul'da verecek.

Dünyaca ünlü grup, 1996'da 'Plays Metallica By Four Cellos' albümünün çıkışından bu yana klasik eğitim almış bir grup çellistin metal müziğe olan hayranlıklarıyla, klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirmesiyle ortaya çıktı.

Efsane grup Apocalyptica, 19 Eylül Perşembe akşamı 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde %100 'in katkılarıyla konser verecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...