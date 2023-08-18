''Rocky'' şifayı Diyarbakır'da buldu

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen şöyle konuştu:



''Yaptığımız muayenede hayvanda nörolojik bir problem olduğunu fark ettik. Bu problem esnasında köpeğin kafa travması ile ilgili bir şeyin olup olmadığını öğrenmek için radyolojik görüntülerini çektik. Bu görüntülerde bir kafa travmasının yaşandığını gördük.

Kafanın hareketsiz eklem bölgelerinde bir ayrılma olduğunu ve kafada ciddi ödemin olduğunu fark ettik. Kafadaki ödemi azaltmak için daha sonra tedaviye aldık. Tedavimiz şu an için çok şükür olumlu sonuç vermeye başladı.”



Köpeğin sahibi Demir Gurbet Dilek ''Köpeğime hastalığından dolayı Almanya’da teşhis koyamadılar. Şu anda köpeğimi emin ellerde hissediyorum. Köpeğimin dermanını Diyarbakır’da buldum. Buraya geldiğim için çok mutluyum.'' dedi.



Yürüme güçlüğü azalan ''Rocky'' tekrar ayağa kalktı.

Tedavisinin birkaç ay daha süreceği öğrenilen köpeğin tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor.