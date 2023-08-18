''Rocky'' şifayı Diyarbakır'da buldu

Almanya'da yaşayan Demir Gurbet Dilek'in ''Chihuahua'' cinsi köpeği ''Rocky'' bir süre önce rahatsızlandı.
Dilek, halsiz, iştahsız ve solunum sıkıntısı olan köpeği yaşadığı yerdeki veterinerlere götürdü ancak hiçbiri 3 yaşındaki köpeğin asıl rahatsızlığını tespit edemedi.
Son olarak bir hayvan hastanesi köpeğin sahibinden yaklaşık 1850 euro (yaklaşık 55 bin lira) talep etti.
Demir Gurbet Dilek, bunun üzerine Türkiye'ye gelerek köpeğini memleketi Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Almanya'da aylarca tespit edilemeyen rahatsızlığın nedeni kısa sürede bulundu. Kafasında ödem olduğu tespit edilen köpek için tedavi süreci başlatıldı.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen şöyle konuştu:
''Yaptığımız muayenede hayvanda nörolojik bir problem olduğunu fark ettik. Bu problem esnasında köpeğin kafa travması ile ilgili bir şeyin olup olmadığını öğrenmek için radyolojik görüntülerini çektik. Bu görüntülerde bir kafa travmasının yaşandığını gördük.
Kafanın hareketsiz eklem bölgelerinde bir ayrılma olduğunu ve kafada ciddi ödemin olduğunu fark ettik. Kafadaki ödemi azaltmak için daha sonra tedaviye aldık. Tedavimiz şu an için çok şükür olumlu sonuç vermeye başladı.”
Köpeğin sahibi Demir Gurbet Dilek ''Köpeğime hastalığından dolayı Almanya’da teşhis koyamadılar. Şu anda köpeğimi emin ellerde hissediyorum. Köpeğimin dermanını Diyarbakır’da buldum. Buraya geldiğim için çok mutluyum.'' dedi.
Yürüme güçlüğü azalan ''Rocky'' tekrar ayağa kalktı.
Tedavisinin birkaç ay daha süreceği öğrenilen köpeğin tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor.
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