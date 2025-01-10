Rodos’un pisliği Datça’yı vurdu

Rodos adasında yaşanan yoğun yağışların etkisiyle özellikle Rodos Adası’nda yaşanan sel felaketleri sonrası denize karışan başta kargı dalları olmak üzere birçok atık, Knidos’tan Çatı Limanı’na kadar tüm güney sahillerde ciddi bir kirlilik oluşturdu.



Datça’da Aralık ayının ortalarında kıyıların doğal yapısına zarar vermeden, belediye personeli ve iş makinelerinin katılımıyla temizlik çalışması başlatılmıştı. Merkez sahillerden itibaren temizlik çalışmaları titizlikle yürütülürken, çalışmalar tamamlanmadan Datça kıyaları yeni bir kirlilik dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Daha önce Datça Belediyesi tarafından temizlenen alanlar yeniden kirlendi.



Datça Belediyesi, Rodos’tan yaşanan sel sonrası denize sürüklenen çöp ve benzeri atıkların tekrar Datça kıyılarını kirletmesi nedeniyle ilgili makamlara gerekli bildirimleri yaparak temizlik çalışmalarını yeniden planladı.