Rögardan mavi su fışkırdı! AFAD inceleme başlattı

Yalova'da sanayi kuruluşlarına yakın bölgedeki bir rögardan mavi renkli su taştı. AFAD ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

Rögardan mavi su fışkırdı! AFAD inceleme başlattı

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştığı görüldü.

Rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan taşkınla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

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