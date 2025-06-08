Rögardan sızan su kazaya neden oldu! Kaza anı kamerada: Metrelerce savruldular

Kocaeli'de üç motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza, bir motosikletin kask kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, 1 Haziran Pazar günü saat 15.40 sırlarında D-130 Karayolu'nun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden C.A. idaresindeki 34 GFF 910 plakalı motosiklet, rögar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 41 EB 685 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kamera kaydında motosikletlilerin metrelerce sürüklendiği görüldü

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklete aynı yönde ilerleyen A.Y.'nin kullandığı 41 APR 286 plakalı ve E.A. hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet duramayarak çarptı. Devrilen motosikletlerden yola düşüp sürüklenen sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından sürücüler taburcu edildi. KAZA ANI KAMERADA Kaza anı motosiklet sürücülerinin kask kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yola akan sudan geçtikten sonra kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı, devrilen motosiklete aynı yönde ilerleyen bir diğer motosikletin çarptığı ve yola düşen sürücülerin sürüklendiği görülüyor. Ayrıca görüntüde yaralanan motosiklet sürücülerine diğer sürücülerin yardım ettiği, yaralı bir sürücünün ise ambulansa taşındığı anlar yer alıyor.

Kazaya neden olduğu belirtilen rögar kapağından sızan su