Rojin için yeni adli tıp raporu: Temasla bulaş yok

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

VAN Barosu Kadın Hakları Merkezi, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan yeni raporlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Buna göre; Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi.

BULAŞ İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Rapora göre otopsi sırasında ve sonrasında Rojin'e temas etmiş olabilecek 134 kişiden DNA örneği alındı. Bu kişiler arasında otopsi ekibi, cenazenin taşınmasında görev alanlar ve üniversite çevresinden kişiler vardı.

Karşılaştırmalarda, Kabaiş’in vücudunda bulunan iki DNA örneğinin bu kişilerden hiçbiriyle eşleşmediği tespit edildi. Raporda, bu DNA örneklerinin “bulaş olabilecek kişiler dışındaki bir veya birden fazla kişiye ait olduğu” sonucuna varıldı. İlk adli tıp raporunda dile getirilen “bulaş ihtimali” tamamen ortadan kaldırılmış oldu.

CANSIZ BEDENİ 20 KİLOMETRE UZAKTA BULUNMUŞTU

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi. Genç kadın 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.