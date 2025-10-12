Rojin Kabaiş dosyası: "Başından beri cinayet olduğu belliydi"

"BAŞINDAN BERİ CİNAYET OLDUĞU BELLİYDİ"



Baba Nizamettin Kabaiş, olayın başından beri kızının intihar etmesinin mümkün olmadığını ve cinayete kurban gittiğini söyledi.



Kabaiş, “Baştan beri belliydi, bir cinayet olduğu. DNA'ların ciddi anlamda bulaşla ilgili olmadığı belli oldu artık." dedi.



Çok acı çektiklerinden bahseden Kabaiş, "Kimler yaptı? Kimler delilleri karartmaya çalıştı? Kimler kapatmaya çalıştılar? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız." diyerek tepki gösterdi.



Suda boğulma olmadığından şüphelendiğini sözlerine ekleyen Kabaiş, "Aynen benim dediğim çıktı. Onlar kapatmaya çalıştılar ama ben bir baba olarak mücadele edeceğim. O katiller yakalanana kadar cezaları çekene kadar biz durmayacağız ve mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"ROJİN'E NE OLDU?"



Rojin’in hayallerinin yarıda kaldığını da dile getiren Kabaiş, "Kızıma bu vahşeti yapanlar yakalasınlar." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



"En ağır ceza neyse onlara versinler. Ben canımdan vazgeçeceğim, bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim. Rojin’e ne oldu? Kim ne yaptı? Soruyoruz ama cevap yok. Rojin’e ne oldu? Cevabını bize veremiyorlar. O katiller de yakalanacak. Bana kalsa onlara idam verilsin. Çünkü bunlara idam verilmezse başka Rojinler de gidecek. Başka kadınlar da gidecek."

