Rojin Kabaiş dosyası. Yurt yönetimine soruşturma yolu açıldı

21 yaşındaki Rojin Kabaiş 'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri bulunduğu iddiasına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Böylece yurt yönetimi hakkında soruşturma başlatılmasının yolu açılmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsündeki kız öğrenci yurdunda annesiyle telefonda konuşurken markete gideceğini söyledi.

Ertesi gün öğlen polisler aileyi arayıp kızlarının yurda dönmediğini haber verdi.

28 Eylül 2024'te Van Gölü sahilinde genç kıza ait cep telefonu, kulaklık, kek ve bir şişe su bulundu.

Kıyafetler tamamdı, ancak sarı terlikler yoktu.

Rojin'in yüksek düzeyde şifreli olan telefonu incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Telefonun şifresi kırılamadığı için içindeki bilgilere ulaşılamadı.

2 AYRI ERKEĞE AİT DNA BULUNDU

10 Ekim 2025'te Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 195 kişinin DNA profilinin incelemeye alındığı, sonraları bu sayının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla 325'e yükseldiği bildirildi.

CEP TELEFONU ÇİN'E GÖNDERİLECEK

Rojin'in telefonu soruşturma kapsamında Türkiye 'de incelendi, ancak istenen sonuca ulaşılamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Mayıs 2026'da telefonun teknik inceleme yapılması için Çin'e gönderileceğini duyurdu.