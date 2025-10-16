Rojin Kabaiş mezarı başında anıldı

Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, şüpheli ölümünün birinci yıl dönümünde memleketi Diyarbakır'da anıldı. Kabaiş ailesinin katılımı ile toplanan grup, Rojin'in Yeniköy'deki mezarlığına kadar yürüdü.

Rojin Kabaiş'in mezarında açıklama yapan kardeşi Elif Kabaiş, ablasının ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini söyleyerek, "Gençliğini, hayallerini, geleceğini elimizden aldılar. O günden beri içimizdeki yangın sönmedi. Rojin intihar etmedi. Bu ifadeyi söylüyorum çünkü biz o kızın hayatını, umutlarını, hayallerini, geleceğini biliyoruz. Çünkü ben onun kız kardeşiyim. Çünkü o benim oda arkadaşımdı. O gencecik bedeni ve hayalleri yok eden kimse adalet önünde hesap verecekler" dedi.



Açıklamanın ardından edilen dualarla grup dağıldı.



İKİ ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu; 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etti.