Rojin Kabaiş soruşturması. İspanya'daki telefonun şifresi çözüldü mü?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi konferans salonunda "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bartın'da inşa edilecek bin 620 sosyal konutun hak sahipleri için düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı.

Tören sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasına yönelik konuştu.

Tunç, bir gazetecinin, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Tunç, "Yani suda boğulma olarak belirlendi ama bu suda boğulma öncesinde herhangi şiddete maruz kaldı mı kalmadı mı bunlar araştırılıyor. Bu konuda dijital materyaller incelendi, ifadeler alındı, şüpheli görülen kişilerden DNA testleri yapıldı. Tüm bunlar adli tıp süreçlerinde incelendi. Telefonun incelenmesiyle ilgili olarak da İspanya Adalet Bakanı'yla bizzat görüşmem oldu ve telefonun incelemesi devam ediyor, 10 haneli şifre olduğu için sürekli deneme yaparak dijital materyale yani cep telefonundaki bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor." şeklinde konuştu.

BAKAN TUNÇ, KABAİŞ AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Tunç, Rojin Kabaiş'in babası ve kardeşleriyle görüştüklerini, "Bu konuda kararlıyız, sorumlular, hayatını kaybetmesine neden olanlar, katiller varsa bu konuda devlet hiçbir şeyi gizlemez" dediklerini aktararak, bazı çevrelerin, devletin, yargı kurumlarının birilerini gizliyormuş gibi paylaşımlar yaptığına işaret etti.

"Yargı, devlet üniversiteye yeni başlamış bir kızcağızın hakkını korur. Onun hakkını, hukukunu korumak devletin görevidir." diyen Tunç, kim olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun bu tür dosyalarda bilgi gizleme yapılamayacağını ancak bu konular üzerinden dezenformasyon yapanların bulunduğunu da kaydetti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KOMİSYONU

Çocukların korunması gerektiğinin altını çizen Tunç, "Hem çocukların suça sürüklenmesini önlemek hem de suça sürüklenen çocuklarla ilgili yaptırımlarla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapmak." dedi.

Bakan Tunç, bu olayların tekrar etmemesi için tüm partilerin ortak kararıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.