Rojin Kabaiş soruşturması. Bakan Tunç, Kabaiş ailesi ile görüştü

Ölümünün üzerinden 15 ay geçen Rojin Kabaiş’in ailesinin adalet arayışı sürüyor. Bugün soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesiyle bakanlıkta görüştü.



Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti.



Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını kaydetti.