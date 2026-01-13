Rojin Kabaiş soruşturması. Bakan Tunç, Kabaiş ailesi ile görüştü
13.01.2026 18:18
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:23
İHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Tunç, "Soruşturma titizlikle sürdürülüyor" dedi.
Ölümünün üzerinden 15 ay geçen Rojin Kabaiş’in ailesinin adalet arayışı sürüyor. Bugün soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesiyle bakanlıkta görüştü.
Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti.
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını kaydetti.
Bakan Tunç her zaman ailenin yanında olacaklarını söyledi.
Sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, acılı ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
Tunç, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımın eksiksiz şekilde atılmaya devam edileceğini bildirdi.