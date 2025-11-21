Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Van'da göl kıyısında geçtiğimiz yıl cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumu raporunda genç kızın vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunduğu belirtilmişti.

Rojn Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Manisa'da yaşayan bir kişi, savcılığa giderek ifade verdi.

"BİR ERKEK ROJİN'E BENZETTİĞİM KIZI ARACA BİNDİRDİ"

Olay tarihinde eşiyle birlikte bir etkinlik için Van'da bulunduğunu belirten tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül 2024 tarihinde akşam saatlerinde misafirhaneye dönerken Rojin Kabaiş'e benzettiği genç bir kızın yanında bir erkek gördüğünü iddia etti.

Şahsın kızın kolundan tutarak arabaya götürdüğünü, kızın da "Babamın haberi var mı?' diye sorduğunu anlattı.

Tanık, daha sonra kızın yolun karşısında bekleyen bir araca bindiğini ve araçta başka bir erkek daha olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 25 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Genç kızın, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.