Rojin Kabaiş'e hakarete tutuklama
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, Rojin Kabaiş'e hakaret etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından dövülen Ferit Ş.'ye, olay sırasında Rojin'in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.
Sosyal medyada Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
Rojin'in cansız bedeni, günler süren arama sonucunda 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
Genç Rojin'in ailesi o günden bu yana kızlarının ölümünün bir intihar olmadığını belirterek, hukuk mücadelesi veriyor.