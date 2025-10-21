Rojin Kabaiş'e hakarete tutuklama

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, Rojin Kabaiş'e hakaret etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından dövülen Ferit Ş.'ye, olay sırasında Rojin'in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.

Sosyal medyada Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.