Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı. Maskeli dört kişi "Davayı bırakın" diyerek dövdü

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, İstanbul'da maskeli dört kişinin "Rojin davasını bırakın." diyerek Rojin'in amcası Ahmet Kabaiş'e saldırdıklarını iddia etti.

Avukat, saldırganların Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de tehdit ederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Avukat Abdurrahman Karabulut, saldırganların yakalanıp gereken cezayı alması gerektiğini söyledi.

İki yıl önce kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş 'in ailesi, ilk günden bu yana kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Kabaiş ailesi, yıllardır kızlarının başına ne geldiğini öğrenmeye çalışıyor.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi, 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsündeki kız öğrenci yurdunda annesiyle telefonda konuşurken markete gideceğini söyledi.

Ertesi gün öğlen polisler aileyi arayıp kızlarının yurda dönmediğini haber verdi.

28 Eylül 2024'te Van Gölü sahilinde genç kıza ait cep telefonu, kulaklık, kek ve bir şişe su bulundu.

Rojin'in cansız bedeni iki hafta sonra 24 kilometre uzakta, Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Köyü'nün sahilinde görüldü. Cesedi bulanlar, bir temizlik görevlisi ve civardaki sitenin bekçisiydi.

Kıyafetler tamamdı, ancak sarı terlikler yoktu.

Rojin'in yüksek düzeyde şifreli olan telefonu incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Telefonun şifresi kırılamadığı için içindeki bilgilere ulaşılamadı.

10 Ekim 2025'te Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 195 kişinin DNA profilinin incelemeye alındığı, sonraları bu sayının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla 413'e yükseldiği bildirildi.

Dosya, mayıs ayında Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na devredildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aynı günlerde Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya geldi.

“Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.” diyen Gürlek, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Olay tam belli değil. Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."