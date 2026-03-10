Rojin Kabaiş'in cep telefonu şifresi çözülemedi
10.03.2026 15:27
Rojin'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Van'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadı. Telefon üzerinde yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildi.
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, genç kızın İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadığı bildirildi.
Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti.
Genç kızın cep telefonu, incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti.
“TELEFONA TAM ERİŞİM SAĞLANAMADI”
Van Barosu, incelemeye alınan telefona ilişkin açıklama yaptı.
Baronun açıklamasında, cihaza tam erişim sağlanamadığını bildirdi. Açıklamada, "Gelen son raporda yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmişti." denildi.
“DİJİTAL VERİLERİN EKSİKSİZ İNCELENMESİ ÖNEMLİ”
Gerçeğin ortaya çıkarılması için dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, "Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılması için hukuk mücadelesi başlatmıştı.
NE OLMUŞTU?
Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.
Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.