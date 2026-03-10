Rojin Kabaiş'in cep telefonu şifresi çözülemedi

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, genç kızın İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadığı bildirildi.

Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti.

Genç kızın cep telefonu, incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti.

“TELEFONA TAM ERİŞİM SAĞLANAMADI”

Van Barosu, incelemeye alınan telefona ilişkin açıklama yaptı.

Baronun açıklamasında, cihaza tam erişim sağlanamadığını bildirdi. Açıklamada, "Gelen son raporda yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmişti." denildi.

“DİJİTAL VERİLERİN EKSİKSİZ İNCELENMESİ ÖNEMLİ”

Gerçeğin ortaya çıkarılması için dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, "Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.