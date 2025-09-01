Rojin Kabaiş'in dosyasında yeni iddia. Babası "iki şüpheli var" dedi.

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş dosyası güncelliğini koruyor. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan baba Kabaiş, savcının, "Bir şey bulduk, iki kişiden şüpheleniyoruz." dediğini öne sürdü.



Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş. Rojin Kabaiş, Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı ve 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Peki, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin birçok iddia gündeme gelirken, şimdiye kadar neler yaşandı? ROJİN KABAİŞ NE ZAMAN KAYBOLDU? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Kabaiş'in aynı gün saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül 2024'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.



Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri. Kabaiş, bu fotoğrafta, elinde telefonu, turnikelerden çıkarken görülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLDÜ? Olayın yetkililere intikal etmesi üzerine 28 Eylül 2024 Cumartesi günü arama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında su altında da arama faaliyetleri yürütüldü.

Çanakkale ve Van'dan ekipler, askeri ekipmanlarla dip araması da yaptı.

Ekipler, su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde arama çalışmalarını sürdürdü. Aynı gün Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Ayrıca 10 Ekim 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü kıyısında Rojin'in başörtüsünün bulunduğunu açıkladı.



27 Eylül 2024'te Van'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında başörtüsü bulundu.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU Arama çalışmalarının 18’inci gününde (15 Ekim 2024) Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kabaiş'ten, alınan 100’den fazla numunenin ise bir kısmı Van ATK’ye bir kısmı ise İstanbul ATK’ ye incelenmek için gönderildi.



27 Eylül 2024'te Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in 15 Ekim 2024'te cansız bedeni bulundu.

SUDA BOĞULDU İDDİASI İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin sonucu ise Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. "KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜ" Ayrıca Kabaiş ile ilgili suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin istenen ek raporda, kaybolduğu gün öldüğü ve o günden bulunduğu tarihe kadar suda kaldığının oy birliğiyle mütalaa edildiği belirtildi. AİLE, İNTİHAR İDDİALARINA KARŞI ÇIKTI Rapora göre, Rojin'in intihar ettiği iddiaları üzerinde durulurken, aile fertleri, bu iddialara karşı çıktı. Ayrıca Kabaiş'in otopsi raporunun gizlilik kararı gerekçesiyle Van Barosu’na verilmediği ortaya çıktı. Savcılığın dosyaya “gizlilik kararı” getirdiğini belirten baro, bu karar nedeniyle bilgi ve belgelerin kendileriyle paylaşılmadığını aktardı.



Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı’nda kadın platformunun basın açıklamasında konuştu. Baba Kabaiş, Rojin’in intihar etmediğini söyledi.

İKİNCİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ Devam eden soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirildi.

Yeni savcı, baba Nizamettin Kabaiş ile anne ve üç kız kardeşinin yeniden ifadelerine başvurdu. Diyarbakır'da yaşayan aile, 16 Ocak’ta Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savcıya ifade verdi. 240'A YAKIN KİŞİDEN İFADE VE DNA ALINDI Ayrıca ailenin yanı sıra 240’a yakın kişiden de tekrar ifade ve DNA örnekleri alındı. CEVAPLANMAMIŞ BİRÇOK SORU BULUNUYOR Öte yandan Kabaiş’in ölüm saati, hangi suda boğulduğu, 24 kilometre nasıl sürüklendiği, yurttan çıkarken ayaklarında bulunan sarı terliğe ne olduğu, vücudundaki izlerin darp mı sürüklenmenin etkisi mi olduğu ve ölü bedeninde bulunan iki erkek DNA’sının kime ait olduğu bilinmiyor. DOSYAYA EKLENMEDİ Ayrıca Diyarbakır ve Van Baroları tarafından Kabaiş’in bedeni üzerinden iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edildiğinin ilk Adli Tıp raporunda yer aldığı, ancak bu DNA’ların vücudun hangi bölgesinden alındığına dair tutanak ve raporların ilgili kurum tarafından hâlâ dosyaya gönderilmediği ifade edildi. Hukuki sürece ilişkin konuşan baba Kabaiş ise "İki kişiye ait DNA'lar var. İki erkeğe ait DNA vardır, onlar Rojin'e zarar vermiş. Hem boğazında zarar var, hem sırtında, ayağında. Serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Kızımı katletmişler." iddiasında bulundu.

Rojin Kabaiş'in defnedilmesi.Cenazede babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları Rojin’in mezarına kapanıp gözyaşı döktü.

AİLENİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR



"Rojin Kabaiş’e ne oldu?" sorusu sorulmaya devam ederken. ailenin olayın intihar olmadığına dair mücadelesi sürüyor.