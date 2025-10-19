Rojin'e sosyal medyada hakarete gözaltı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması sürüyor.



Valilikten yapılan açıklamada Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.



GÖZALTINDA



Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şüpheli, 19 Ekim 2025 günü Eyyübiye ilçesinde yakalanmış olup adli makamların talimatı doğrultusunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştır."