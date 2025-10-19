Rojin'e sosyal medyada hakarete gözaltı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Rojin'e sosyal medyada hakarete gözaltı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, 19 Ekim 2025 günü Eyyübiye ilçesinde yakalanmış olup adli makamların talimatı doğrultusunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • Rojin Kabaiş
  • Türkiye
  • Hakaret
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...