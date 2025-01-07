Roketsan mühendisi intihar etti

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Yücel'in kimyasal bir madde içerek intihar ettiği belirlendi.

Roketsan mühendisi intihar etti

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamadı.

Bunun üzerine arkadaşları dün durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Yusuf Serdar Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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