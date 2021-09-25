Roma dönemine ait 556 adet sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bunun üzerine Kumluca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, şüphelilerin kaldığı eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 556 sikke ele geçirdi.



Operasyonda şüpheli H.E. ve M.E. gözaltına alındı.



Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.