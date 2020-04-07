Roma dönemine ait eseri 50 bin liraya satacaktı

Çorum'da bir kişi, Roma dönemine ait sütunu 50 bin lira karşılığında satmaya çalışırken yakalandı.

07.04.2020 - 14:30

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Roma dönemine ait taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu'da bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu satmaya çalıştığını belirledi.

Adli makamlardan alınan izinle şahsın bir köydeki evinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 50 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütun ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, sütun ise müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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