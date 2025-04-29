Roma'da önemli zirve | Erdoğan: İtalya, AB sürecimize desteğini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Roma'daki ilk görüşmesini İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptı. Görüşme sonrası iki liderin katılımıyla heyetler arası görüşme yapıldı. Erdoğan ile Meloni daha sonra gazetecilere ortak açıklama yapmak için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

"EKONOMİK İLİŞKİLERİN ÇOK ÖTESİNDE BİR DURUMDAYIZ"



Basın toplantısında ilk sözü ev sahibi Başbakan Meloni aldı.



İtalyan başbakan, iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirterek, "Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde bir durumdayız. Akdeniz'de iletişimi ileri götüreceğiz. Avrupa'da müttefik ülkeleriz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile jeopolitik krizleri ele aldıklarını söyleyen Meloni, "Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ettim. Kendisi en başından itibaren Ukrayna'daki savaş ortamında her zaman arabuluculuk üstlendi. Ukrayna'da gerçek anlamda bir barışın olmasını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

İki lider gazetecilere ortak açıklama yaptı

İTALYA İLE TİCARETTE YENİ HEDEF 40 MİLYAR DOLAR Meloni'nin ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğinin güçlendiğini söyleyen Erdoğan, ticarette 30 milyar dolar hedefinin aşıldığını, yeni hedefin ise 40 milyar dolar olduğunu açıkladı. İtalya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine desteğini sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, Meloni ile birlikte Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliğine dönük çabalarını sürdüreceğini vurguladı. "GAZZE'DE ATEŞKESE DÖNÜLMELİ" İki liderin gündeminde Gazze'deki İsrail saldırıları da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce ateşkese dönülmesi gerektiğini kaydetti. LİBYA VE SURİYE AÇIKLAMASI Libya'nın istikrarı için iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Erdoğan, "Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız." dedi.

Erdoğan, Roma'da resmi törenle karşılandı

BAYKAR, LEONARDO İLE ÖN PROTOKOL İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı. Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması'nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı arasında Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso tarafından imzalandı. UZAY ALANINDA İŞBİRLİĞİ



Türkiye Uzay Ajansı ile İtalya Uzay Ajansı arasında Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı'na Bakanlar Kacır ve Urso imza attı.



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel Varlıklarının Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli imzaladı.

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi