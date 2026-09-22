Romantik dolandırıcılık yöntemi. Evlilik vaadi, aşk oyunu ya da şantajla kandırıyorlar

Dolandırıcılar yöntemlerine yenisini ekledi. Dolandırıcı tuttuğunuz takımı, beğendiğiniz sayfaları, takip ettiğiniz kişileri, paylaştığınız şarkıları, gittiğiniz mekanları her şeyi tarıyor. Sonra tam da aynı hobilere, aynı hayat tarzına sahip, biriymiş gibi karşınıza çıkıyor ve duygusal bağ kurmaya çalışıyor.



Otonom botlar tarafından herkese açık profiller taranıyor. Botlar tarafından profil oluşturuluyor ve otomatik mesaj gönderiyor.

Sevgili rolü yapan dolandırıcı ilk etapta para istemese de bir süre sonra "Birlikte gelecek kuralım" diyerek yatırım yapma vaadini kullanıyor. Bu sürede yüz yüze görüşmekten kaçınıyorlar.

Evli olanlar mesajlara karşılık verdiğindeyse tehditle para talebinde bulunuyorlar. Uzmanlar yeni yönteme karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.