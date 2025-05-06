"Romantik yatırımcı" yakayı ele verdi: Küçük yatırımlarla çok para vaadi

Ankara'da "Romantik yatırımcı" rumuzuyla kadınlarla iletişime geçen, borsa ve kripto alanlarında küçük yatırımla çok para kazandırabileceğini söyleyen şüpheli tutuklandı.

"Romantik yatırımcı" yakayı ele verdi: Küçük yatırımlarla çok para vaadi

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çankaya ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, internette "romantik yatırımcı" olarak tanınan, 57 farklı dosyadan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.S.D. yakalandı.

KÜÇÜK YATIRIMLARLA ÇOK PARA

Sahte isim ve fotoğraflarla üyelik oluşturduğu sitelerde evlenme vaadiyle kadınlarla iletişime geçip kendisini iş insanı olarak tanıtan firari hükümlünün, bu kişileri borsa ve kripto alanlarında küçük yatırımla çok para kazandırabileceğini söyleyerek dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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