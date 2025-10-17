Römork minibüsü devirdi: 3 yaralı

Beykoz'da arıcıları taşıyan minibüsün, arkasındaki romörkun kontrolden çıkması nedeniyle devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Kavacık mevkisinde arıcıları taşıyan minibüs sabaha karşı devrildi.
Arıcıları taşıyan minibüsün arkasındaki römorkun neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı, bal petekleri yola savruldu.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. ve römork, çekiciyle kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan otoyol, temizleme çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

