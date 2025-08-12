Römork yerinden çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Sökücek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. yönetimindeki saman balyası yüklü traktör, virajı döndüğü sırada römorkunun yerinden çıkmasıyla, sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Bu sırada traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak, panikleyerek atladı. Traktör ise yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Selami Südüpak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü M.D., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.