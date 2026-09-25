Rönesans Rezidans davasında "olası kast" talebine mahkemeden ret

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılarak 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasının görülmesine Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, şantiye şefi B.M. ise salonda hazır bulundu. İnşaat teknikeri İ.D. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada müşteki ve taraf avukatları da yer aldı.

"ALEYHİME TEK BİR TEST ÇIKARSA MÜEBBETİ KABUL EDİYORUM"

Duruşmada, dosyaya giren 6'ncı bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilerek sanıkların savunmaları alındı. Raporun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu ve 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle hazırlandığını iddia eden tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelen rapor bilimsel gerçekliği olmayan bir rapordur. Ben kamuoyunun vicdanında aklanmaya önem veriyorum. Yeter ki gerçekten uzman kişilerin olduğu bir heyet bu raporu hazırlasın ve oradaki testlerden bir tanesi aleyhimde çıkar da suçlu bulunursam bana müebbet verin, ömrümün geri kalanını onurumla cezaevinde geçirmeye söz veriyorum."

Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise uygulama denetçisi olmadığını belirterek sorumluluk alanında bulunmayan bir görev tanımı üzerinden suçlandığını öne sürdü. Duruşmadaki diğer sanıklar da yöneltilen suçlamaları reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, mahkemeye ulaşan 6'ncı bilirkişi raporunda da binadaki eksiklik ve kusurların açıkça belirtildiğini vurguladı. Tüm sanıkların 'olası kast' suçlamasıyla ek savunmalarının alınmasını talep eden müşteki avukatlarının bu talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

269 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta dönemin Süper Lig ekibi Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında yer aldığı bazı kişilerin cenazelerine ise ulaşılamamıştı.

Hazırlanan iddianamede, 8 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Davanın geçen yıl 11 Temmuz'da görülen celsesinde, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un hayatını kaybettiği bilgisi dosyaya girmiş ve yargılanan sanık sayısı 6'ya düşmüştü.