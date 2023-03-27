Rönesans Rezidans'ın enkazında kızı ve torununu bulamıyor

‘BOŞ MEZARLARI DURUYOR’



Depremden 17 gün sonra eşi ile birlikte önce Reyhanlı’daki yakınlarının yanına, oradan Ankara’ya en son da Bursa’ya gelerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde kalmaya başlayan Beşerikli, her gün kızı ve torunundan gelecek bir haberin umuduyla yaşadığını, ancak yaşadıklarına dair bir umudu kalmadığını söyledi.



Gözyaşları içinde, kızı ve torununun mezar yerini hazırlattığını belirten Beşerikli, “Umudum yok. Neden yok? Şimdi kayıp olsa nereye gidecek? Bir hastaneye gidecek. Hastaneler arandı, tarandı. E-Devlet'e resimlerini yükledik, bir sayfa açılmış, hastanelerle alakalı. Oraya resimler yükleniyor. Olabilir ki ismini hatırlamıyor çocuk. Ama en azından resimler var. Resimler taranıyor? Aradan 45-46 gün geçti. Oradan da bir şey yok, haber yok. Dışarıda olsa zaten her türlü bize ulaşır. Benim çocuklarımın şu an mezarı açık ve yoklar. Ellerimle açtırdım çocuklarımın mezarını. Hatta kepçeci , ‘Ağabey iki kişi, ikisi bir gömülür anne-kız madem’ diyerek mezarını biraz geniş açtı. Bundan 6 ay önce kayınvalidem vefat etti. Onun yanında, orayı açtırdım. Boş mezar duruyor şu an. En azından bir mezar olsun. Biz cenazelerini istiyorduk, cenaze olmadı, çıkmadı. Dedik ki en azından bir kolu, bacağı, bir parmağı çıksın. Ona bile razıyız. Bana diyorlar ki, ‘Bundan sonra ne yapacaksın?’ Ne yapabilirim? Bir şey düşünemiyorum ki. Nerede bunlar? Bunlar nereye gitti? Hastanede yoklar. Kimsesizler mezarında yoklar. Mahşer yaşadık biz orada ya. Oradaki her insan mahşerin provasını yaşadı. Derler ya düşmanın başına vermesin. İnanın öyle bir afeti yaşadık” dedi.